Штурмовик российской армии в одиночку уничтожил толпу украинских боевиков в направлении Часова Яра. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

Бойцы ВС России, входящие в состав штурмовой бригады «Север-V», успешно проявили себя в наступательной операции и взяли под контроль укрепленный пункт врага. Выжившая пехота ВСУ тем временем не смогла отступить и укрылась в блиндаже.

«После отказа врага сдаться, один из штурмовиков бригады закинул в укрытие противотанковую мину», — сообщили авторы поста.

К работе по уничтожению противника подключились и операторы БПЛА. Контрольный удар второй миной полностью уничтожил блиндаж.

Ранее ВС России уничтожили украинские подразделения в лесу у населенного пункта Синельниково в Харьковской области.