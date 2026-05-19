Российский штурмовик в одиночку отбил атаку и сорвал продвижение ВСУ

Военнослужащий Константин Мастенков во время боевого дежурства сумел в одиночку отразить атаку украинских военных на одном из тактических направлений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Штурмовая группа, в состав которой входил Мастенков, удерживала опорный пункт в лесополосе. Во время ночного наблюдения он заметил приближение группы противника с помощью прибора ночного видения, после чего передал информацию командиру и получил приказ вступить в бой.

Российский боец, используя рельеф местности, скрытно подошел к противнику и выстрелил из подствольного гранатомета. В результате были уничтожены двое украинских военных.

«Продолжая вести огонь из стрелкового оружия, Константин уничтожил еще одного военнослужащего ВСУ, заставив других отступить. В ходе боя <…> получил ранение, но, проявив стойкость, отказался от эвакуации, оказал себе первую помощь и продолжил выполнять боевую задачу в составе штурмовой группы», — сообщила пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря действиям Мастенкова атаку удалось сорвать, а занимаемый рубеж остался под контролем российских сил. Потерь среди личного состава также удалось избежать.

В конце апреля боец группировки войск «Центр» так же в одиночку уничтожил три здания с личным составом ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР.