Российский штурмовик в одиночку подорвал три здания с бойцами ВСУ в ДНР
Боец группировки войск «Центр» в одиночку уничтожил три здания в личным составом ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что российский штурмовик решительно действовал. Он подошел сначала к первому зданию и закинул взрывное устройство в окно. Через несколько секунд дом обрушился, а вход в подвал завалило. После этого штурмовик подобрался ко второму и третьему зданиям, в которые также забросил взрывные устройства.
«В результате опасной вылазки были уничтожены три здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ», – уточнили в Минобороны.
Штурмовика все это время прикрывали с воздуха. Командир подразделения подсказывал бойцу, как безопасно выполнить боевую задачу, оценивая обстановку вокруг него.
Российские военные освободили Гришино 21 апреля, военный эксперт Андрей Марочко назвал это стратегическим успехом. Взятие под контроль этого населенного пункта улучшило тактическое положение подразделений группировки «Центр» на Добропольском направлении.