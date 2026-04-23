Российский штурмовик в одиночку подорвал три здания с бойцами ВСУ в ДНР

МО: боец ВС России в одиночку уничтожил три позиции с бойцами ВСУ в Гришино

Боец группировки войск «Центр» в одиночку уничтожил три здания в личным составом ВСУ в населенном пункте Гришино в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что российский штурмовик решительно действовал. Он подошел сначала к первому зданию и закинул взрывное устройство в окно. Через несколько секунд дом обрушился, а вход в подвал завалило. После этого штурмовик подобрался ко второму и третьему зданиям, в которые также забросил взрывные устройства.

«В результате опасной вылазки были уничтожены три здания с подвальными помещениями, в которых закрепился личный состав ВСУ», – уточнили в Минобороны.