Российский сержант спас раненых товарищей и сбил два беспилотника в зоне СВО

Минобороны: сержант Филиппов спас раненых товарищей и сбил два FPV-дрона

Младший сержант Вооруженных сил России Андрей Филиппов спас раненых товарищей и уничтожил два украинских FPV-дрона, которые мешали эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Подразделение, в котором служил Филиппов, вело разведку в районе одного из населенных пунктов. Во время артиллерийского удара и атак беспилотников несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения. Младший сержант быстро добрался до пострадавших и начал оказывать им первую помощь.

«При оказании помощи он подвергся атакам FPV-дронов. Лично из стрелкового оружия уничтожил два беспилотных летательных аппарата и эвакуировал раненых на безопасное расстояние», — сообщила пресс-служба.

В ведомстве добавили, что действия Филиппова помогли спасти жизни его товарищей.

Ранее эпизод боевой работы ВС России показал глава Чечни Рамзан Кадыров. На опубликованных кадрах дроноводы 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Минобороны России уничтожили двух бойцов ВСУ на Константиновском направлении.