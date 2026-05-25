Кадыров показал кадры ликвидации боевиков ВСУ в зоне СВО

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» Минобороны России уничтожили двух боевиков ВСУ на Константиновском направлении. Кадры боевой работы дроноводов опубликовал в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чеченский лидер подчеркнул, что даже хорошо замаскированное укрытие не гарантирует противнику безопасности. На этот раз разведчики зафиксировали движение в одном из них.

«После дополнительного наблюдения стало ясно: внутри находятся двое украинских боевиков, рассчитывающих пересидеть активность наших операторов БПЛА. Но их расчет оказался ошибочным», — написал глава Чечни.

Операторы FPV-дронов с позывными Демон и Агап после получения координат цели нанесли точный удар по объекту. Укрытие стало братской могилой для бойцов ВСУ.

Ранее Кадыров показывал кадры нейтрализации украинской ДРГ на Харьковском направлении.