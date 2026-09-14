Российский сержант спас груз от украинского дрона-камикадзе

МО: на СВО водитель Сергей Маслов уклонился от дрона-камикадзе ВСУ и спас груз

Водитель автомобиля сержант Сергей Маслов уклонился от украинского дрона-камикадзе и доставил военно-техническое имущество на позиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Во время движения Маслов заметил БПЛА, который направлялся к машине, и быстро выполнил маневр. Беспилотник промахнулся и взорвался рядом с автомобилем. Транспорт получил повреждения и остановился.

«Сержант Маслов незамедлительно приступил к ремонту автомобильной техники. В кратчайшие сроки повреждения были устранены, и автомобиль продолжил движение», — уточнили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что мужество и профессионализм Маслова помогли не только сохранить груз, но и обеспечить выполнение боевой задачи российского мотострелкового подразделения.

Ранее рядовой Ивана Голошапов в ближнем бою ликвидировал двух украинских военнослужащих, после чего штурмовая группа смогла занять опорный пункт.