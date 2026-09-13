Минобороны: рядовой Голошапов ликвидировал двух бойцов ВСУ во время штурма

Рядовой Иван Голошапов уничтожил двух бойцов Вооруженных сил Украины в ближнем бою и помог штурмовой группе захватить опорный пункт. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

На одном из тактических направлений военнослужащий обнаружил позицию противника. Воздушная доразведка позволила определить расположение огневых точек, укрытий и личного состава. После этого мотострелки подошли к опорному пункту с нескольких направлений и начали штурм.

Бойцы применяли стрелковое оружие, гранатометы и ручные осколочные гранаты. Они заняли позицию и провели ее зачистку. Голошапов во время ближнего боя лично уничтожил двух украинских военнослужащих.

Российские подразделения улучшили положение на переднем крае и создали условия для продвижения второго эшелона. Противник понес потери в личном составе.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, специалистов и конструкторов танковых войск с 80-летием Дня танкиста, который в этом году отметят 13 сентября.