Российский сапер рассказал о «мяукающих» минах в Селидове

Украинские военные начали использовать новые методы минирования, размещая в шкафах и тумбочках взрывные устройства с динамиками, издающими звук мяуканья. Об этом на видео Минобороны РФ рассказал командир взвода саперов Леонид Отдельнов, сообщила «Российская газета» .

«Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — сказал военный.

В Минобороны сообщили о разминировании освобожденного населенного пункта Селидово, а также дорог и объектов инфраструктуры. Российские саперы здесь столкнулись с различными видами мин, в том числе иностранного производства, а также неразорвавшимися элементами кассетных боеприпасов.

Военные специалисты обычно извлекают неразорвавшиеся боеприпасы и потом обезвреживают, но если первое невозможно, то уничтожают на месте. В последнем случае применяется накладной заряд.

Ранее бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские боевики дистанционно минировали местность в районе населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск и Старица.