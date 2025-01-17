ВСУ провели дистанционное минирование на Харьковском направлении

Вооруженные силы Украины проводили дистанционное минирование местности на Харьковском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По данным Марочко, со стороны Харьковской области зафиксировали ряд ударов из украинских реактивных систем залпового огня в районе населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск и Старица.

«В ходе доразведки было установлено, что с помощью кассетных боеприпасов украинские боевики проводят дистанционное минирование местности», — заявил военный эксперт.

Он также напомнил, что дистанционное минирование опасно не только для мирных граждан, но и для самих украинских боевиков, потому что «лишает безопасных путей отступления».

Ранее военный эксперт сообщал, что подразделения ВСУ лишились тактического преимущества на Сватовско-Кременском участке. Также российские военные сорвали ротацию противника около Белогоровки ударами артиллерии.