Российский рядовой помог уничтожить целую группу диверсантов ВСУ
Минобороны: рядовой Калашников помог уничтожить украинскую ДРГ в зоне СВО
Рядовой отряда «БАРС-16» Сергей Калашников помог ликвидировать группу диверсантов ВСУ на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Военнослужащий с помощью БПЛА вел воздушную разведку и обнаружил вооруженную стрелковым оружием и гранатометом диверсионно-разведывательную группу ВСУ в прилегающем лесном массиве.
Противник медленно продвигался в направлении позиций отряда. Калашников оценил ситуацию и отправил командованию отряда координаты ДРГ — по ВСУ открыли минометный огонь.
Однако Калашников увидел, что части боевиков удалось укрыться в овраге, и скорректировал огонь минометчика. В Минобороны подчеркнули, что вооруженное формирование уничтожили благодаря профессиональным действиям военнослужащего.
Ранее стало известно, что ВС России ликвидировали украинскую ДРГ под Константиновкой.