Российский рядовой помог уничтожить целую группу диверсантов ВСУ

Рядовой отряда «БАРС-16» Сергей Калашников помог ликвидировать группу диверсантов ВСУ на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащий с помощью БПЛА вел воздушную разведку и обнаружил вооруженную стрелковым оружием и гранатометом диверсионно-разведывательную группу ВСУ в прилегающем лесном массиве.

Противник медленно продвигался в направлении позиций отряда. Калашников оценил ситуацию и отправил командованию отряда координаты ДРГ — по ВСУ открыли минометный огонь.

Однако Калашников увидел, что части боевиков удалось укрыться в овраге, и скорректировал огонь минометчика. В Минобороны подчеркнули, что вооруженное формирование уничтожили благодаря профессиональным действиям военнослужащего.

Ранее стало известно, что ВС России ликвидировали украинскую ДРГ под Константиновкой.