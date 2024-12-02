Украинскую ДРГ уничтожили под Константиновкой

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Поработали бойцы 6-й мотострелковой дивизии, они ликвидировали ДРГ противника на Константиновском направлении», — сообщил источник агентства.

По его информации, сначала военные отследили группу с помощью беспилотника-разведчика. Затем на пути следования автомобиля ДРГ сбросили мину, на которой техника подорвалась. После этого машину и личный состав противника уничтожили ударным FPV-дроном.

Ранее российские войска нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также складам и цехам сборки беспилотников. Бойцы поразили цели ВСУ с помощью ударных дронов, авиации, ракет и артиллерии. Также они ударили по скоплениям техники и живой силы украинских боевиков в 136 районах.