РИА «Новости»: офицер ВСУ возил с собой ребенка на передовую

Украинский офицер возил с собой ребенка на передовые позиции на Донецком направлении. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС России.

«Наш расчет обнаружил передвижение внедорожника командного состава ВСУ на Донецком направлении. Внутри группы было принято решение о ликвидации. Судя по признакам, автомобиль был оборудован детектором», — сообщил он.

Из машины выбежали двое. Водитель отпрыгнул от и упал на землю, а офицер вышел с ребенком на руках и повернулся лицом к дрону, отметил разведчик. В последний момент оператор успел отвернуть беспилотник.

Ранее российские войска нанесли удар по Богодухову в Харьковской области, где перед отправкой на фронт концентрируются подразделения ВСУ. Как рассказали в подполье, там расположены действующие склады, функционирующее стрельбище, а также автостоянка, где новобранцев учат управлять бронетехникой.

Также российские бойцы нанесли два удара по военным объектам ВСУ в Шостке. Рядом расположены находятся колбасный завод, административные здания и склады, занятые украинскими боевиками.