Российские войска нанесли удар по Богодухову в Харьковской области, где перед отправкой на фронт концентрируются подразделения ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«После прилета местные жители слышали детонацию, а по направлению к взрыву выехало несколько скорых, в том числе военных», — уточнил собеседник агентства.

Вооруженные силы России совершили атаку накануне в 22:45 в направлении бывшей воинской части на западе города. Лебедев отметил, что там расположены действующие склады, функционирующее стрельбище, а также автостоянка, где новобранцев учат управлять бронетехникой.

Подполье ранее в понедельник сообщило, что российские бойцы атаковали военные объекты армии Украины в городе Шостка в Сумской области.