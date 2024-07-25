Mash: раненый разведчик ВС России ампутировал себе руку и шел до врачей километр

Раненный в зоне спецоперации российский разведчик отрезал себе руку и прошел километр до врачей. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Донбассе» .

Военный наступил на противопехотную мину под Часовым Яром, а после взрыва упал и задел вторую.

«Когда подбежали сослуживцы, попросил отрезать наполовину оторванную руку. Бойцы отказались», — сообщили авторы материала.

Тогда мужчина достал ножницы из аптечки и сделал это сам. Затем военный дошел до медиков, и те отвезли его к полевым хирургам. Разведчик лишился руки, получил ранение стопы, потерял много крови, во всем его теле и голове застряли осколки, но мужчину спасли.

Российские военные отличаются смелостью и отвагой. Ранее боец группировки «Отважные» самостоятельно занял опорный пункт украинских боевиков. Мужчина ликвидировал двух солдат, а еще одного взял в плен.

Еще один российский боец вытащил из-под обстрелов ВСУ 80 сослуживцев в зоне СВО. Все они получили медпомощь и выжили.