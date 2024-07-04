Российский боец вытащил из-под обстрелов ВСУ 80 сослуживцев в зоне СВО

Боец в одиночку развернул полевой госпиталь под обстрелами ВСУ и спас 80 человек

Отправившийся в зону спецоперации санитарный инструктор из Кировской области несколько раз проявил себя во время боевых действий. На его счету 80 спасенных военных, отогнанный для ремонта подбитый танк, а также развернутый в одиночку полевой госпиталь прямо во время боя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Минобороны.

В администрации уточнили, что полевой госпиталь санитарный инструктор в одиночку развернул около поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике. Ему не помешали ни обстрелы, ни атаки беспилотников. Благодаря его усилиям раненые бойцы получили своевременную медицинскую помощь.

Оказавшись под Авдеевкой, санитарный инструктор увидел, как украинский дрон подбил танк. Вместе со сослуживцами он потушил пламя горящей боевой машины и отогнал бронетехнику в безопасное место. После ремонта танк снова оказался на ходу.

Кроме того, санитарная группа под руководством кировчанина за май эвакуировала с поля боя 80 раненых бойцов. Все они получили медицинскую помощь и выжили.

В минувшую среду, 3 июля, стало известно, что сбившему украинский беспилотник «Баба Яга» казаку из Богородского округа вручили медаль «За Мужество». В зону спецоперации он отправился добровольцем и прошел подготовку в качестве снайпера в Наро-Фоминске. В зоне СВО занимался уничтожением украинских дронов в районе границы.