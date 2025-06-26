Офицер Дандыкин: в сводках меньше упоминаний о западной технике, ее уничтожили

В сводках Министерства обороны России стало меньше упоминаний о поражении западной военной техники, переданной Украине. Это не случайно. В основном ее уничтожили в боях, рассказал в интервью Lenta.ru военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Обратите внимание, что заметно меньше стало в сводках появляться сведений про уничтожение образцов западной техники: танков „Леопард“, „Абрамс“, я уже не говорю о „Челленджерах“. Нет практически тех же „трех семерок“ гаубиц. Не потому, что где-то их прячут, а потому, что их выбили. А больше поставок, вполне вероятно, может и нет», — подчеркнул он.

Военный эксперт утверждает, что аналогичная ситуация складывается с гаубицами «Цезарь» и различными бронемашинами, включая американские «Брэдли».

«Враг вполне может остаться безлошадным», — добавил офицер.

По его словам, на территориях, подобных Теткино, ВСУ идут в атаки пешком. Это, безусловно, повлияет на ситуацию в ближайшее время. В течение оставшейся части летней кампании — в июле, августе и сентябре — можно ожидать более быстрого продвижения российских войск.

Ранее российские Воздушно-космические силы провели авиаудар по укрепленному пункту ВСУ в Днепропетровской области, используя три бомбы ФАБ-1500. Также российская армия нанесла мощный удар по аэродрому ВСУ в районе Дубно в ответ на террористические атаки боевиков киевского режима.

В приграничных районах украинские войска несут огромные потери. Российские атаки уничтожают личный состав ВСУ.