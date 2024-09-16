«Заштатная армия». На Украине тысячи бойцов ВСУ вывели за штат и платят гроши

На Украине тысячи выведенных за штат бойцов ВСУ не служат, но и не уволены

Командование ВСУ не раз заявляло о дефиците личного состава, но при этом в стране существует «заштатная армия» из тысяч военнослужащих, оказавшихся в подвешенном состоянии — их вывели за штат, они не служат, но и не уволены официально. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«На фоне жесткой нехватки личного состава в ВСУ, в Украине находятся тысячи военных, которые как бы есть, но их „нет“. Речь идет о „выведенных за штат“ бойцах ВСУ», — говорится в публикации.

Эти солдаты исключены из кадровых списков подразделений, не несут военную службу, им не платят зарплату, символически выплачивая только «за звание» от 500 до 600 гривен, но они не могут устроиться на другую работу, так как официально не уволены из ВСУ.

При этом существует 20 причин, чтобы военного можно было вывести за штат. В частности, это бойцы, проходящие лечение после ранения на фронте, или попавшие в госпиталь по болезни или в результате травмы. Еще одна категория — «залетчики», которых вывели за штат из-за постоянных пьянок и «залетов в пьяном виде». Есть и те, кто отказался выехать на передовую.

Как рассказал изданию капитан ВСУ, если больных, «залетчиков» и «отказников» не вывести за штат, то подразделение по документам будет считаться боеспособным и не нуждаться в пополнении. Только командиры часто не пишут рапорты, чтобы не испортить общую статистику части и не поставить под сомнение собственную компетентность руководить и поддерживать боевой дух.

Ранее на Западе рассказали, что жесткая мобилизация не решила вопрос дефицита личного состава в ВСУ, так как необученный молодняк бежит с поля боя или сдается в плен.