Боец морской пехоты с позывным Кабан выследил украинский беспилотник «Баба-Яга», благодаря чему потом уничтожили пункт управления вместе с личным составом ВСУ на Добропольском направлении. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости» .

Оператор дронов из отряда «БАРС-22» 55-й гвардейской дивизии объяснил, что заметил украинский беспилотник в свободном полете и принял решение проследить за ним до места его возвращения.

«Я сопроводил дрон до конца, определил координаты и передал их. После этого артиллерия отработала по цели», — сказал он.

Удар был точный — пункт управления и личный состав противника полностью ликвидировали.

