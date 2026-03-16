Российский морпех сбил пять самолетов и два вертолета ВСУ в зоне СВО

Командир подразделения беспилотных систем 55-й гвардейской дивизии морской пехоты ВС РФ с позывным Хищник уничтожил пять самолетов и два вертолета ВСУ за время спецоперации. Об этом военный рассказал РИА «Новости» .

В сентябре 2022 года он сбил вертолет противника на Угледарском направлении. На тот момент он находился на позиции в районе населенного пункта Никольское вместе с бойцом с позывным Бат. Там они заняли скрытую позицию и уже несколько суток вели наблюдение.

«Поступила информация, что два вертолета противника наносят огневое поражение нашим подразделениям», — рассказал морпех.

Звук приближающегося вертолета они услышали на четвертые сутки во время боев за опорники ВСУ в районе Угледара. Его подчиненный первым заметил цель, но не смог произвести выстрел из-за неудачно выбранной позиции. Тогда Хищник схватил ПЗРК, совершил захват цели и произвел пуск.

По его словам, ракета ушла в облака, и он решил, что промахнулся, но спустя несколько секунд горящий вертолет рухнул в центр города.

Через две недели украинская авиация снова попыталась действовать по тому же маршруту. Тогда Хищник пополнил личный счет самолетом противника. Всего за время СВО он сбил вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также пять самолетов Су-25.

В первые числа марта силами Черноморского флота были уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.