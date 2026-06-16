Российский морпех-медик спас около 500 военнослужащих

За два года службы в зоне СВО военный медик соединения морской пехоты группировки «Восток» с позывным Мицар участвовал в спасении 500 бойцов с ранениями разной степени тяжести. Он сообщил об этом РИА «Новости» .

В спасении военнослужащих, по его словам, участвовала целая команда из штурмовиков, эвакуационных групп и медиков. Сослуживцы выносили раненых с поля боя и передавали врачам.

«Около 500 человек за два года, в спасении которых я участвовал. Кого-то приносили мне, кого-то проводили через меня, поэтому заслуга общая», — сказал Мицар.

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