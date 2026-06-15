Каскадер из «Майора Грома» и «Морских дьяволов» Чингиз Додиев погиб в зоне СВО

В зоне спецоперации погиб каскадер Чингиз Додиев, известный по съемкам в проектах «Майор Гром», «Солнцепек» и «Морские дьяволы». Об этом РИА «Новости» сообщили в его семье.

«Сообщили, что он ушел на боевое задание. Несколько дней числился без вести пропавшим, и вот в субботу сообщили, что погиб», — рассказала собеседница агентства.

Додиева похоронят на родине в Бурятии. В Москве пройдет памятная встреча для родственников и близких, которые не смогут приехать на церемонию прощания.

Додиев ушел добровольцем на СВО в июле 2023 года. За время службы актера наградили медалями Жукова, «За боевые отличия», «За отвагу» и знаком «Участнику СВО». Точные обстоятельства его гибели пока неизвестны.

По данным телеграм-канала Shot, Додиев погиб на Купянском направлении, попав 3 июня под обстрел при выполнении боевой задачи.

Будущий каскадер родился в небольшом бурятском селе Барагхан. Во время учебы в школе увлекался рукопашным спортом. После срочной службы не раз становился призером Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии. Был мастером спорта по рукопашному бою.

После переезда в Санкт-Петербург служил в военной академии нацгвардии, участвовал в чемпионатах, в том числе среди силовых структур. После завершения контракта тренировал детей и взрослых.

Додиев до отправки на фронт работал каскадером. В его фильмографии — проекты «Майор Гром», «Солнцепек», «Мастер и Маргарита», «Наш спецназ», сериал «Морские дьяволы». У него остались жена и две дочери.