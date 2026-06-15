Известный каскадер из фильма «Майор Гром» Додиев погиб в зоне СВО

KP.RU: каскадер Додиев из «Майора Грома» и «Мастера и Маргариты» погиб на СВО

В зоне проведения специальной операции погиб известный каскадер Алан Додиев. Информацию kp.ru подтвердила его супруга Цыпилма.

По ее словам, мужчина погиб в ходе выполнения боевого задания. Додиев служил в должности стрелка-гранатометчика в мотострелковой роте. Незадолго до смерти он записал песню для дочери в честь окончания четвертого класса.

«Я включила дочке, ей понравилось. Потом пришло сообщение, что пропал без вести. Оказалось, что погиб 3 июня при выполнении боевых задач. Точные обстоятельства неизвестны», — рассказала Цыпилма.

До участия в СВО Додиев занимался рукопашным боем, был чемпионом Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имел звание кандидата в мастера спорта.

Бойца наградили медалями Жукова, «За отвагу» и «За боевые отличия».

Также он работал каскадером и участвовал в съемках фильмов «Мастер и Маргарита», «Майор Гром», «Наш спецназ», «Василий Теркин» и ряде других.

Ранее в зоне СВО погиб участвовавший в прямой линии с президентом Владимиром Путиным Герой России из Калмыкии.