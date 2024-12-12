Российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Самоходную артиллерийскую установку обнаружило одно из подразделений группировки войск «Север». Проанализировав разведданные, военные решили нанести огневой удар по самоходке. Цель поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».

«Прямое попадание», — описали в оборонном ведомстве работу ВС России.

Ранее российские морпехи отбили долговременные укрепления ВСУ в курском приграничье. Украинские военные, вооруженные автоматами и гранатометами, пытались противостоять российским морским пехотинцам, но их усилия оказались напрасными.

Кроме того, группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой. Командование отправило их в контратаку.