Российский «Ланцет» уничтожил украинскую САУ «Богдана» в Сумской области
МО: ВС России «Ланцетом» уничтожили артиллерийскую установку ВСУ «Богдана»
Российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку «Богдана» ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Самоходную артиллерийскую установку обнаружило одно из подразделений группировки войск «Север». Проанализировав разведданные, военные решили нанести огневой удар по самоходке. Цель поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
«Прямое попадание», — описали в оборонном ведомстве работу ВС России.
Ранее российские морпехи отбили долговременные укрепления ВСУ в курском приграничье. Украинские военные, вооруженные автоматами и гранатометами, пытались противостоять российским морским пехотинцам, но их усилия оказались напрасными.
Кроме того, группа ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой. Командование отправило их в контратаку.