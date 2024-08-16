Российский комбат рассказал об использовании ВСУ самодельных боеприпасов в дронах

Комбат БАРС-23 Сосонный: ВСУ начали использовать самодельные боеприпасы

Украинские операторы БПЛА используют в качестве начинки для FPV-дронов самодельные взрывные устройства. Об этом рассказал РИА «Новости» командир подразделения БАРС-23 «Орел» Союза добровольцев Донбасса Алексей Сосонный.

По его словам, устройства начиняются пластидом, который при разрыве разлетается на сотни металлических частей.

«При этом каждый из нескольких сотен зубцов выступает как поражающий элемент», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что один из образцов удалось получить случайно, когда дрон ВСУ запутался в ветвях дерева и не взорвался.

Ранее житель села Мартыновка Курской области рассказал, что ВСУ били из танков по окнам жилых домов. Несколько построек после обстрела сгорели. Также жители приграничных районов региона пожаловались на мародерство боевиков ВСУ, ворующих ценные вещи, консервы и урожай.

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