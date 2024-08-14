Жители Курской области пожаловались на мародерство ВСУ

Украинские военные в селах Курской области ищут только ценные вещи. Боевики забирают из домов мирных жителей даже консервы и урожай, рассказал РИА «Новости» житель села Мартыновка Виталий Скибин.

Когда в Курской области начались боевые действия, Скибин пришел к своей бабушке, чтобы о ней позаботиться. Появившиеся в селе украинские бойцы первым делом стали искать ценные вещи и продукты

«Они начали находить там телефоны, коробки. Шифоньеры открывать разные начали, тумбочки. Что-то забрали. Консервацию забрали», — сообщил собеседник издания.

Когда Скибина вывели на улицу, он увидел, что украинские военные забрались во все дома деревни. Мародеры копали урожай и забирали мотоциклы.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали около 12 тысяч украинских военнослужащих. Среди них было много иностранных наемников.