Украинские военные специально обстреливали из танков дома мирных жителей в Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказал житель села Мартыновка Виталий Скибин.

Вторгнувшиеся на территорию Курской области боевики ВСУ появились в населенном пункте 9–10 августа.

«Они начали стрелять из танков. <…> Мы стали бояться. Начали в окна стрелять», — рассказал Скибин.

По его словам, они постоянно били по хатам, много домов сгорело. Позже он вышел на улицу и увидел, что все было расстреляно и подбито.

Ранее жители Курской области пожаловались на мародерство боевиков ВСУ, ворующих не только ценные вещи, но даже консервацию и урожай.

До этого командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия России нанесла серьезный урон ВСУ в Курской области. По его словам, украинские военные планировали свое дальнейшее продвижение через Мартыновку, но их удалось остановить. Здесь были уничтожено большое количество техники и живой силы противника.