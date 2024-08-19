Российский истребитель уничтожил украинский ЗРК, бивший по Белгородской области

Российские Су-34 уничтожили украинский переоборудованный зенитно-ракетный комплекс С-300П, наносивший удары по территории Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По данным Минобороны, это произошло в районе населенного пункта Вольное в Харьковской области. Удар, получив информацию от разведки, нанесли управляемой ракетой Х-35. После этого летчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

Также в интернете появилось видео удара.

Ранее военное ведомство публиковало видео, на котором российские военные уничтожили «Искандером» две пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области.

Кроме того, накануне в Сумской области удалось поразить пусковую установку немецкого зенитно-ракетного комплекса Iris-T и радиолокационную станцию.