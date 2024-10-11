Российский FPV-дрон ударил точно в голову мехвода ВСУ

На кадрах, снятых разведывательным квадрокоптером, виден гусеничный бронетранспортер ВСУ, остановившийся на дороге. Люк был открыт. Вражеский мехвод высунулся из него. Далее показали кадры с самого FPV-дрона, который попал в голову украинского боевика.

После этого неуправляемая боевая машина начала разгоняться, затем сошла с трассы, перемахнула через линию траншей и проехав еще некоторое расстояние просто рухнула в воронку. Через открытый люк было видно, что внутри бронемашины начался пожар.

На опубликованном видео была видна плашка разведывательной роты морской пехоты, которые, видимо, и отработали по вражескому бронетранспортеру.

В конце сентября российский оператор FPV-дрона уничтожил дрон «Баба Яга» в Харьковской области, причем прямо в воздухе.