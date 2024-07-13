На Времьевском и Макаровском направлениях в зоне спецоперации идут ожесточенные боевые действия, но российские войска достигают успеха. Об этом 360.ru рассказал политик, глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.

«Нашим бойцам удается по двум направлениям достигать определенных боевых побед и удач. К примеру, бойцы-артиллеристы группировки „Восток“ из минометных расчетов активно атакуют и наносят значительные потери боевым украинским формированиям на самих подступах к Урожайному. Применяется самый мощный миномет „Тюльпан“», — рассказал собеседник 360.ru.

Он напомнил, что бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады установили государственный флаг России в центре Урожайного. При этом украинские формирования, несмотря на значительные потери и утраты нескольких опорных пунктов, продолжают свои контратаки.

«При этом такие контратаки не имеют определенного успеха и успешно отбиваются ВС РФ, в том числе с нанесением урона бронетехнике врага», — отметил Филипчук.

Что касается Макаровского направления, здесь российским бойцам удается наносить значительный урон Вооруженным силам Украины.

«Как говорится, природа за нас. Благодаря хорошей погоде здесь применяются активно ВКС России, нанося значительный урон врагу. Также активно наносятся удары из ствольной и реактивной артиллерии по противнику, который стремительно, шаг за шагом, отступает по данному направлению. Контратаки врага не приносят успеха», — заключил политик.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что украинские войска признали успехи ВС России на Купянском направлении.