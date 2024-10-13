Российский дрон уничтожил минный шлагбаум ВСУ

По данным ведомства, российские военные в ходе воздушной разведки обнаружили шлагбаум из противотанковых мин у дороги, ведущей к позициям украинских подразделений.

«Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ минный шлагбаум ликвидировали методом подрыва», — отметили в описании к видео.

На кадрах беспилотник наткнулся на ряд уложенных поперек дороги мин, преграждающих проезд техники. Оператор принял решение устранить препятствие.

Управляющий дроном военнослужащий подвел его к минному шлагбауму, после чего произошел сброс. Через несколько секунд раздался мощный взрыв.

В Купянске российские бойцы уничтожили цех сборки беспилотников для украинской армии и три переправы через реку Оскол. По последним данным, в Курской области ВС России освободили 19 населенных пунктов.