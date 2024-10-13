Российский дрон уничтожил минный шлагбаум ВСУ
Минобороны: ВС РФ подорвали дроном минный шлагбаум в Харьковской области
Российский беспилотник уничтожил оставленный боевиками ВСУ минный шлагбаум. Минобороны опубликовало видеоролик работы ВС России в Telegram-канале.
По данным ведомства, российские военные в ходе воздушной разведки обнаружили шлагбаум из противотанковых мин у дороги, ведущей к позициям украинских подразделений.
«Точными сбросами боеприпасов с БПЛА установленный ВСУ минный шлагбаум ликвидировали методом подрыва», — отметили в описании к видео.
На кадрах беспилотник наткнулся на ряд уложенных поперек дороги мин, преграждающих проезд техники. Оператор принял решение устранить препятствие.
Управляющий дроном военнослужащий подвел его к минному шлагбауму, после чего произошел сброс. Через несколько секунд раздался мощный взрыв.
В Купянске российские бойцы уничтожили цех сборки беспилотников для украинской армии и три переправы через реку Оскол. По последним данным, в Курской области ВС России освободили 19 населенных пунктов.