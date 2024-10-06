Генерал раскрыл возможные причины ликвидации беспилотника С-70 «Охотник»

Генерал Липовой: БПЛА «Охотник» мог попасть под РЭБ Украины и его ликвидировали

Канал управления беспилотником С-70 «Охотник» могли заглушить натовской системой РЭБ, из-за этого ведущему самолету Су-57 пришлось его ликвидировать. Такое предположение в беседе с изданием News.ru высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой.

«В наше время идет радиоэлектронное противостояние, радиоэлектронная борьба. Так что, вполне возможно, что противоборствующая сторона применила какой-то новый комплекс РЭБ, который позволил заглушить канал управления „Охотником“, из-за чего пришлось его ликвидировать», — прокомментировал офицер потерю ударного беспилотника в зоне СВО.

Липовой предположил, что это могла быть натовская система РЭБ.

О потере тяжелого ударного дрона сообщил военкор Александр Коц. Он написал, что «Охотника» сбили ракетами «воздух-воздух» ведущего истребителя под Константиновкой.