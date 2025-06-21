Российский дрон «Князь Вандал» поразил технику НАТО на $2 млрд

Оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» ликвидировал технику НАТО в зоне спецоперации на сумму свыше двух миллиардов долларов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

По его словам, такой ущерб украинским войскам беспилотники нанесли с августа 2024 года.

БПЛА разработали в НПЦ, который находится в Великом Новгороде. Чадаев рассказал, что аппарат «Князь Вандал» может выполнять различные задачи, не подвергаясь воздействию средств РЭБ.

Он добавил, что центр «Ушкуйник» создает передовые технологические и нормативно-правовые решений в области гражданских беспилотных авиационных систем и противодронной защиты.

Ранее офицер-десантник с позывным Мин заявил, что российская армия использовала на поле боя роботизированные наземные беспилотники-внедорожники «Шанхай» и «Лягушка». Военные группировки войск «Днепр» с помощью них эвакуировали раненых, доставляли провиант и боекомплект на передовую. Также дроны применяли в качестве ударных машин.