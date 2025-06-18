ВС России применили наземные беспилотники на СВО

Десантники группировки войск «Днепр» применили роботизированные наземные беспилотники-внедорожники «Шанхай» и «Лягушка». Об этом РИА «Новости» сообщил офицер-десантник с позывным «Мин».

По его словам, техника применяется в качестве ударных машин, для эвакуации раненых с поля боя, доставки провианта и боекомплекта на передовую.

«За счет вот этих мягких резиновых гусениц дрон проходит совершенно спокойно там, где колесная техника уже с проблемами. До полуметра он свободно берет, болота неглубокие», — сказал боец.

Реализованные на беспилотниках «Лягушка» и «Шанхай» конструкторские решения позволяют применять их в тандеме, комбинированно. Десантник отметил, что важная особенность «Шанхая» — в высокой грузоподъемности.

Ранее волонтеры в Дубне разработали уникальный наземный дрон для СВО со скоростью 15 километров в час.