Российский борец Кирилл Бабичук погиб в зоне СВО

Удар FVP-дрона унес жизнь борца греко-римского стиля Кирилла Бабичука в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

В федерации выразили соболезнования родным и близким Бабичука. Он служил в зоне СВО в составе 64-й мотострелковой бригады 35-й армии. Спортсмен погиб во время боевых действий у села Решетиловское.

Бабичук учился в училище олимпийского резерва № 2. После завершения спортивной карьеры он продолжил работать тренером.

Ранее стало известно о гибели военного священника Антония Савченко. Он получил смертельное ранения при исполнении пастырских обязанностей в результате атаки ракетами HIMARS в зоне спецоперации. Настоятелю храма было 32 года.