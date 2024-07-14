Боец ВДВ взял в плен четырех солдат ВСУ при штурме жилого дома в Часовом Яре

Военнослужащий 98-й дивизии Воздушно-десантных войск взял в плен четырех солдат ВСУ в Часовом Яре. Об этом сообщил ТАСС .

Российские бойцы рано утром устроили штурм в жилом доме.

«Четыре подъезда забрали, а в пятый не можем пройти. Начали стену взрывать. Семь часов мы ее взрывали, пробили, а там пулеметчик», — рассказал военный.

Он и его группа решили попасть в подъезд через балкон, пострадавший от прилета FPV-дронов. Боец ВДВ вытолкнул дверь, зашел внутрь и открыл стрельбу. В помещении находились 12 человек, шесть из них сбежали, двоих удалось ликвидировать. Остальных взяли в плен.

Украинский конфликт вступил в критическую стадию — она обернется отчаянными решениями властей страны и их союзников, заявил старший аналитик Лондонского центра исследований политики в Нью-Йорке Александр Марковский.