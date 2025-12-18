Российский военный проявил находчивость во время наступления в районе Константиновки в ДНР. Он похитил украинский беспилотник «Баба-Яга», сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Боец 103-го полка 150-й дивизии в ходе наступательной операции у Константиновки утащил вражеский тяжелый дрон-бомбардировщик», — отметили в сообщении.

Военкоры подчеркнули, что военнослужащий доставил тяжелый БПЛА «Бабу-Ягу» в свое расположение, а потом его разминировал.

Подобный случай произошел во время освобождения населенного пункта Отрадное в Днепропетровской области. Штурмовик группировки войск «Восток» ликвидировал украинский БПЛА «Баба-Яга». Для этого он использовал противопехотную мину.

Украинские боевики часто используют беспилотник «Баба-Яга» для атаки по мирным населенным пунктам. Один из таких ударов вражеский дрон пытался нанести в Белгородской области.