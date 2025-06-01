ВСУ ночью атаковали дроном «Баба-яга» белгородское село

Украинские боевики ночью пытались ударить по селу Муром в Белгородской области с помощью беспилотника «Баба-Яга». Средства ПВО сбили дрон, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, обошлось без пострадавших. Гладков отметил, что из-за активности БПЛА попасть в населенный пункт можно только в ранние часы.

«Приехали рано утром. Большая активность вражеских дронов. Передвигаться по дороге почти невозможно», — подчеркнул он.

Сейчас в селе остаются более 250 человек. Строители стараются закрыть временный контур домов, чтобы спасти их жилье и имущество. Гладков добавил, что жителям предоставили частичную выплату за аренду жилых помещений.

Всего за ночь ВСУ атаковали 11 белгородских сел. В Двулучном из-за БПЛА получили повреждения кровля складского помещения и находящийся внутри автобус, в поселке Чапаевский дрон скинул взрывчатку на социальный объект и предприятие.