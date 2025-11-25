Штурмовик российской группировки войск «Восток» ликвидировал украинский БПЛА «Баба-Яга» с помощью противопехотной мины. Об этом РИА «Новости» рассказал командир отделения с позывным Крамар.

Он отметил, что случай произошел во время освобождения населенного пункта Отрадное Днепропетровской области. По его словам, военнослужащие примерное расписание движения беспилотника и подготовились.

«В Отрадное заходили, „Баба-яга“ постоянно одно и то же место контролировала», — подчеркнул Крамар.

Командир отделения уточнил, что один из штурмовиков взял противопехотную мину МОН и установил вверх поражающей стороной.

«Провода протянули, замыкание от батарейки — и все, „Бабы-яги“ нет», — добавил он.

Ранее российская армия освободила село Затишье и вплотную подошла к городу Гуляйполе в Запорожской области. Пресс-служба Минобороны уточнила, что контроль над населенным пунктом установила группировка войск «Восток».