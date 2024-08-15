Минобороны показало кадры ударов Су-34 по ВСУ в Курской области

МО: Су-34 ударили бомбами с УМПК по личному составу и технике ВСУ под Курском

Экипаж истребителя Су-34 ВКС России поразил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) личный состав и военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео опубликовало Минобороны РФ.

«Экипажи Су-34 уничтожают личный состав и военную технику противника в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — уточнило оборонное ведомство.

Применение таких модулей позволяет сбрасывать боеприпасы с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. После того, как разведка подтвердила уничтожение целей, экипажи вернулись на аэродром вылета.

Несколько дней назад военное ведомство поделилось кадрами уничтожения украинского танка Т-80 в Курской области. Бронетехника была поражена российским барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения украинского истребителя Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области, по которому ударили из ОТК «Искандер».