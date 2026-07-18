Российский боец сбил FPV-дрон во время эвакуации раненого

Ефрейтор Владимир Мартынов огнем из автомата сбил приближавшийся FPV-дрон противника и помог группе эвакуации доставить раненого военнослужащего в безопасное место. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что военнослужащий прикрывал транспортировку пострадавшего сослуживца по открытой местности.

«Наблюдая за воздушным пространством, ефрейтор Мартынов обнаружил приближающийся FPV-дрон противника и огнем из стрелкового оружия уничтожил его», — уточнили в военном ведомстве.

Также в Минобороны рассказали о действиях ефрейтора Сергея Суворова. Ему удалось уничтожить аналогичный дрон и сохранить возможность доставки боеприпасов и продовольствия расчетам БПЛА.

Ранее статс-секретарь Минобороны Анна Цивилева сообщила, что повышение укомплектованности медицинской службы до 96% позволило сократить сроки эвакуации раненых из зоны СВО.