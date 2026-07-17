Время эвакуации раненых в зоне СВО сократилось
Цивилева: время эвакуации раненых в зоне СВО удалось сократить
Время эвакуации получивших ранение бойцов в зоне специальной операции сократилось после укомплектования подразделений медицинской службы до 96%. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявила статс-секретарь ведомства Анна Цивилева.
«Время эвакуации сокращено. Достижение цели стало возможно благодаря повышению укомплектованности медслужбы с 94,5% до 96%», — отметила она.
Цивилева добавила, что создание единой системы маршрутизации и новые методики подготовки раненых к транспортировке также поспособствовали сокращению сроков эвакуации.
«В штатную структуру медвзводов включили отделения, оснащенные роботизированными системами для вывоза раненых», — подчеркнула статс-секретарь.
Ранее стало известно о старшем лейтенанте Александре Кирееве, который при эвакуации раненых помог спасти более 50 военнослужащих.