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Время эвакуации раненых в зоне СВО сократилось

Цивилева: время эвакуации раненых в зоне СВО удалось сократить

Фото: РИА «Новости»

Время эвакуации получивших ранение бойцов в зоне специальной операции сократилось после укомплектования подразделений медицинской службы до 96%. Об этом на заседании коллегии Минобороны заявила статс-секретарь ведомства Анна Цивилева.

«Время эвакуации сокращено. Достижение цели стало возможно благодаря повышению укомплектованности медслужбы с 94,5% до 96%», — отметила она.

Цивилева добавила, что создание единой системы маршрутизации и новые методики подготовки раненых к транспортировке также поспособствовали сокращению сроков эвакуации.

«В штатную структуру медвзводов включили отделения, оснащенные роботизированными системами для вывоза раненых», — подчеркнула статс-секретарь.

Ранее стало известно о старшем лейтенанте Александре Кирееве, который при эвакуации раненых помог спасти более 50 военнослужащих.