Российский военный подразделения «Волки» с позывным Тихий смог захватить полностью исправный тяжелый украинский гексакоптер Vampire. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Операцию провели после неудачного вылета дрона на Краматорско-Дружковском направлении. Беспилотник сбросил груз, но при возвращении на базу из-за разряженного аккумулятора совершил вынужденную посадку в серой зоне.

«Обнаружив дрон, боец с позывным Тихий сумел, минуя минные поля, добраться до места приземления БПЛА и эвакуировать трофей», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее подразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ приступило к активному уничтожению украинских дроноводов и диверсантов на окраине Константиновки. Бойцы уничтожили четыре группы противника вдоль маршрутов движения российских войск.

Кроме того, ВС России улучшили наземный роботизированный комплекс и приделали к нему пехотный реактивный огнемет «Шмель». Необычная установка поможет для уничтожения боевиков ВСУ в блиндажах.