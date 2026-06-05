Антитеррористическое подразделение «Горыныч» Донецкого управления ФСБ уничтожает украинских диверсантов и дроноводов на окраине Константиновки. Информацию сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР.

«Бойцы ФСБ выявили и уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками и ретранслятор для БПЛА. Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», — сообщили в ведомстве.

Российские военные модернизировали роботизированный комплекс и установили на него пехотный реактивный огнемет «Шмель». Для одновременного пуска термобарических зарядов и надежной фиксации бойцы установили направляющие, а также обеспечили оптоволоконное управление комплексом. Новинка предназначена для пехоты и штурмовиков, занятых расширением буферной зоны, отметили разработчики.

На вооружении российской армии уже стоят универсальные наземные роботы «Импульс», они подтвердили свою эффективность в зоне спецоперации. Их используют для огневой поддержки и для решения задач логистики.