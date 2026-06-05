Российские военные оснастили боевых роботов огнеметом «Шмель»

Российские бойцы модернизировали роботизированный комплекс и установили на него пехотный реактивный огнемет «Шмель». Об этом РИА «Новости» сообщил инженер-техник с позывным Механ.

«Разработку создали для поддержки штурмовых и пехотных подразделений, выполняющих задачи по расширению буферной зоны в Харьковской области», — рассказал он.

Механ добавил, что для одновременного пуска термобарических зарядов и надежной фиксации военные установили направляющие, а также обеспечили оптоволоконное управление комплексом. Теперь комплекс поможет в уничтожении живой силы ВСУ, засевшей в укрепленных блиндажах.

«Применяются ударные воздушные беспилотники, увеличивается количество случаев использования НРТК», — заключил военный.

На вооружении ВС России уже стоят боевые роботы «Импульс», которые применяются для логистики и огневой поддержки.