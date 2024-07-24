Российские зенитчики уничтожили украинский разведывательный дрон
Минобороны: ЗРК «Тор-М1» группировки «Запад» уничтожил разведдрон ВСУ «Лелека»
Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» группировки войск «Запад» уничтожил украинский разведывательный дрон «Лелека-100» в зоне СВО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.
«В ходе боевой работы расчет зенитного ракетного комплекса „Тор-М1“ <…> предотвратил планирующийся удар ВСУ по позициям российских войск, уничтожив беспилотные летательные аппараты противника», — сообщили ведомстве.
Под удар расчета попал разведывательный беспилотник ВСУ «Лелека-100», который собирал информацию о расположении российских войск. Дрон-раведчик сбили одной ракетой.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении цеха по производству БПЛА на территории Украины. Также российские бойцы разгромили подвижную радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68.