Российские войска уничтожили цех по производству украинских беспилотников

Российские войска ударили по цеху по производству беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

Над выполнением задач работали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии.

«В течение суток уничтожены: подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА», — указали в оборонном ведомстве.

Где именно находился цех по производству беспилотников, в министерстве не уточнили. Также российские бойцы поразили скопление живой силы и военной техники украинских боевиков в 138 районах проведения спецоперации.

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. Под контроль подразделений «Южной» группировки войск перешло село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике.