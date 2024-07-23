Российские войска уничтожили цех по производству украинских беспилотников

Минобороны: ВС России уничтожили цех по производству беспилотников ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские войска ударили по цеху по производству беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Над выполнением задач работали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск российской армии.

«В течение суток уничтожены: подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА», — указали в оборонном ведомстве.

Где именно находился цех по производству беспилотников, в министерстве не уточнили. Также российские бойцы поразили скопление живой силы и военной техники украинских боевиков в 138 районах проведения спецоперации.

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в зоне СВО. Под контроль подразделений «Южной» группировки войск перешло село Ивано-Дарьевка в Донецкой Народной Республике.

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