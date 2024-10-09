Российские зенитчики уничтожили 10 дронов ВСУ в Ростовской области

В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«Уничтожено 10 БПЛА самолетного типа, в том числе один — в районе Новошахтинска и девять — на юго-западе региона», — уточнил глава региона.

По его словам, обломки упали в Кагальницком районе. На месте их падения возник ландшафтный пожар, но дежурно-спасательные службы оперативно потушили возгорание.

Голубев добавил, что по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Два часа назад в Ростовской области российские военные сбили воздушную цель в районе Новошахтинска. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Ранее в Севастополе объявляли ракетную опасность, отменив тревогу спустя четыре минуты.