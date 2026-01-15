Российские военные ведут уличные бои с украинскими боевиками в Купянске-Узловом и завершают его освобождение. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в ходе работы на пункте управления группировки войск «Центр» , действующей на Днепропетровском направлении.

«Ведутся уличные бои и завершается освобождение [населенного пункта] Купянск-Узловой», — сказал он.

Также Герасимов отметил, что российские войска продвигаются почти на всех направлениях в зоне спецоперации. Вооруженные силы России освободили около восьми населенных пунктов и контролируют более 300 квадратных километров территорий.

«Под наш контроль перешло более 300 квадратных километров территории», — подчеркнул он.

Бойцы группировки «Восток» идут вперед в Запорожской области и укрепляют зону безопасности в Днепропетровской.

«Соединение и воинские части группировки „Днепр“ наступают в направлении города Запорожье. Освобождены населенные пункты Белогорье и Новобайковское», — добавил начальник Генштаба.

Группировка войск «Запад» на Купянском направлении активно уничтожает украинские силы, которые оказались в окружении на восточном берегу реки Оскол.

В конце декабря Герасимов доложил Владимиру Путину, что российские войска быстро продвигаются на Славянск после взятия Северска.