Российские военные поразили объекты ТЭК, обеспечивающие работу ВПК Украины

Российские военные нанесли огневое поражение обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины объектам топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в ударе задействовали артиллерию, ракетные войска, ударные беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическую авиацию.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников и украинских вооруженных формирований в 137 районах», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ВС России выдавили боевиков ВСУ с части позиций в ДНР и выровняли линию огня, отмечал военный эксперт Андрей Марочко. Также бойцы на километр вклинились в оборону Украины у Ставков и вошли в Константиновку.