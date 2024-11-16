Российская армия выбила боевиков ВСУ из села Дорожнянка, расположенного южнее Гуляйполя в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Наши войска выбили врага и зачистили от него село Дорожнянка, расположенное южнее города Гуляйполе, который пока еще находится под оккупацией украинских войск», — заявил Рогов.

Российские войска вышли на окраину Гуляйполя в Пологовском районе в конце сентября. Боевые действия развернулись в основном в воздухе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что продвижение небольшое, но Запорожское направление не является основным.